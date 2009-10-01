Подозреваемые в подрывах автомобилей задержаны в Одессе

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД Украины в области задержали двух одесситов, подозреваемых в совершении резонансных преступлений - подрывов автомобилей.

Как сообщили УНИАН в ЦОС облуправления милиции, «в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины, установлено, что граждане 1983 и 1972 годов рождения причастны к подрывам автомобилей руководителя МРЭО-1 Одессы и директора частного предприятия».

Вследствие подрыва первого из автомобилей 14 февраля текущего года получил осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги подполковник милиции. Он пострадал, когда подошел к своему автомобилю «Тойота Прадо», находившемуся у дома по улице Щорса. Выстрелы были произведены из самодельного устройства, изъятого с места событий. По данным экспертов, в действие его привели дистанционно.

В эпицентре второго криминального происшествия оказалась иномарка «Тойота Ленд Круизер», принадлежащая директору частной фирмы. 31 июля раздался взрыв под днищем этого автомобиля на улице Атамана Головатого. Повреждения получили также стоявшие рядом автомобили, вылетели стекла в окнах нескольких квартир расположенного поблизости многоэтажного дома.

Как сообщил сотрудник ЦОС Владимир ШАБЛИЕНКО, в ходе следствия задержанные сознались, что совершили преступления «на почве неприязненных отношений» к потерпевшим со стороны одного из подозреваемых.

По месту жительства задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывных веществ и приспособления для их использования. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.