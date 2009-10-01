Пограничники могут не делать отметку в загранпаспорте на границе с РФ

Украинские пограничники при пересечении украинско-российской границы могут не ставить соответствующую отметку пограничной службы в загранпаспорты сограждан, а только в миграционную карту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил заведующий консульским отделом при Посольстве Украины в РФ Владимир САЕНКО.

По словам В.САЕНКО, о данном нововведении проинформированы пограничные службы Украины.

«Мы сейчас приняли, согласно нашему внутреннему законодательству, что наши работники пограничной службы могут не проставлять. Я недавно возвращался из Киева, и сам был участником. Можно не проставлять. Но в миграционную карту обязательно», - сказал В.САЕНКО. При этом он уточнил, что это касается граждан Украины.

Заведующий консульским отделом Украины добавил, что никаких отметок во внутренние паспорта граждан ставить нельзя, чтобы не превращать их в недействительные. В противном случае граждане должны обратится с письменной жалобой в консульство. «Конкретно - Иванов Иван Иванович, такого-то числа, при пересечении такой-то границы», - объяснил он.

В.САЕНКО добавил, что на консульских консультациях в Киеве 24-25 сентября этот вопрос пока что не поднимался, потому что конкретных примеров не было, хотя раньше такие случаи и были.

«Наши пограничники знают, что во внутренние паспорта ставить нельзя», - сказал он.

Однако при пересечении как со внутренним, так и с заграничным паспортом необходимо заполнять миграционную карту. «Внутренние и заграничные паспорта - обязательно оформляется миграционная карта. Она обязательна для граждан Украины, въезжающих на территорию РФ, как и для граждан РФ, въезжающих на территорию Украины. Для того чтобы было видно, когда он въехал, и когда будет выезжать», - сообщил В.САЕНКО.