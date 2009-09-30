Как безработный юрист из Сум сгонял свою злость на политиках

В Сумах милиция задержала местного 52-летнего безработного, который заляпывал краской биг-борды политиков, в частности лидера Народного руха Бориса ТАРАСЮКА.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, злоумышленника задержали «на горячем» в то время, когда он в очередной раз бросал в биг-борды с изображением политических деятелей Украины наполненные краской электрические лампочки и куриные яйца.

Как отметила Э.БИГАНОВА, по словам задержанного, к таким действиям его побудило длительное отсутствие работы, несмотря на то, что он имеет высшее юридическое образование. Теперь мужчина проживает со своей матерью на ее пенсию, и озлобился на мир и политиков в частности. Поэтому таким способом он выражал свое отношение к будущим президентским выборам, сказали в милиции.

Злоумышленник находится под стражей, рассматривается возможность привлечения его к ответственности за хулиганство.