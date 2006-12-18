В Женеве идут неофициальные консультации о вступлении Украины в ВТО

Украинская делегация под председательством заместителя министра экономики Валерия ПЯТНИЦКОГО находится в Женеве с целью проведения консультаций, касающихся заявки о вступлении нашего государства во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, программой визита запланировано проведение неофициальных консультаций украинской делегации со странами - членами Рабочей группы по вопросам рассмотрения заявки Украины о вступлении в ВТО, в частности странами Европейского Союза, Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, Японией и др.

Цель встречи - верификация принятого Верховной Радой Украины законодательства на предмет их соответствия взятым обязательствам в рамках переговорного процесса по вступлению в ВТО.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами - членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

Сейчас Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг только с Киргизией.

Всемирная торговая организация, которая сменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, которые начались в 1946 году.

В настоящее время в состав ВТО входят свыше 150 государств.

13 декабря 2006 года Верховная Рада приняла последний из законов, необходимых для вступления Украины в ВТО.