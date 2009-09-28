Уволенный замминистра экономики: англосаксонскую модель надо ломать

Бывший заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН заявляет, что инициатором его увольнения был министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, а не Кабинет Министров.

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу». (В.МУНТИЯН был уволен 16 сентября. Должность замминистра экономики он занимал с марта 2007 года – УНИАН).

В.МУНТИЯН отметил, что разногласия между ним и министром экономики давно усиливались. «Ситуация резко обострилась после моего выступления в Москве 11 сентября, где я как председатель Рабочей группы по разработке проекта Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества выступил на Экономическом совете стран СНГ», - отметил бывший замминистра.

По словам В.МУНТИЯНА, он четко сказал, что надо создавать Межгосударственное инновационное пространство стран Содружества. «Это выгодно в первую очередь Украине. Еще раз повторяю: не надгосударственную структуру управления, которая лишит Украину независимости, - ни в коем случае. А подходить надо со здравой точки зрения. Я эту идею отстаивал, а вместо этого получал из Министерства вопросы: «Почему? Зачем?», - сказал В.МУНТИЯН.

Он не исключил, что Б.ДАНИЛИШИН увидел в нем конкурента. «Эта версия имеет право на существование, но это не тот уровень, о котором надо говорить», - добавил он.

Также в ходе интервью В.МУНТИЯН спрогнозировал вторую волну кризиса – в октябре. При этом он отметил, что «эту волну могут отсрочить во времени до конца предвыборной кампании, но это будет стоить нам новых дорогих займов, каких-то залоговых обязательств и снижения потребительского спроса населения».

«Министр говорит, что упала инфляция - и это хорошо. А я думаю, лучше бы она росла, но доходы населения были бы выше уровня реальной инфляции и был бы спрос», -сказал В.МУНТИЯН.

По его словам, кризис будет развиваться во всех сферах.

На вопрос, чем он будет заниматься теперь, В.МУНТИЯН сказал, что не отойдет от государственной деятельности. «Буду помогать правительству. Потому что эту модель, которую нам внедрили англосаксы, надо ломать. Эта игра в «разделяй и властвуй», - добавил он.