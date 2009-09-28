Умер Иван Дыховичный

В Москве 27 сентября на 62-м году жизни скончался режиссер и актер Иван Дыховичный. По сведениям Life.Ru, несколько месяцев назад у Дыховичного было найдено онкологическое заболевание лимфатической системы. Похороны артиста состоятся во вторник.

Иван Дыховичный родился 16 октября 1947 года в Москве в семье драматурга и поэта Владимира Абрамовича Дыховичного и балерины Александры Иосифовны Дыховичной (Синани).

Дыховичный в 1969 году окончил актерский факультет училища имени Щукина. До 1980 года играл в театре на Таганке - среди его ролей были Коровьев из "Мастера и Маргариты", Пушкин. Одновременно с работой в театре он сочинял и исполнял песни. В том числе - выступал вместе с Высоцким.

В начале 80-х Дыховичный окончил Высшие режиссерские курсы и ушел в кино. Снял фильмы "Черный монах", "Копейка", "Музыка для декабря", "Прорва". Кроме того, режиссер работал на телевидении. Был главным режиссером канала "Россия" и вел несколько передач.

Лента.ру