Как убрать обман из рекламы?

Антимонопольный комитет Украины до конца года возбудит десятки дел относительно обмана в рекламе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Антимонопольный комитет будет строго применять закон в отношении обмана в рекламе. “Это приоритетная сфера деятельности работы АМК. До конца года вы услышите о десятках дел”, - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он также сообщил, что АМК, прежде всего, будет заниматься поиском вводящей в заблуждение рекламы в таких сферах как фармацевтика, услуги здравоохранения, продукты питания, реклама банковских финансовых услуг.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО обратился за помощью к СМИ и обычным людям, которым не безразлична ситуация в стране. “Я очень надеюсь на то, что СМИ дадут нам данные о том, где, на их взгляд, такие нарушения есть. Я очень на это рассчитываю”, - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По данным АМК, с начала этого года ведомство прекратило 36 нарушений в виде распространения информации, вводящей потребителя в заблуждение. Сейчас на рассмотрении в органах комитета находится свыше 50 дел о распространении ложной информации.

Справка УНИАН. В декабре 2008 года Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины “О защите от недобросовестной конкуренции”. Закон урегулировал процессуальные аспекты деятельности антимонопольных органов, установил механизмы для борьбы АМК с недобросовестной информацией, в том числе, рекламой. Закон предусматривает установление ответственности субъектов ведения хозяйства – физических лиц за недобросовестную конкуренцию. Органы АМК имеют право применять к такой категории нарушителей штраф до 5% их годовой выручки, как и в случае с привлечением юридических лиц.