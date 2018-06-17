Василий Кремень: зачем рассказывать детям о честной конкуренции?

Экс-министр образования, президент Академии педагогических наук Василий Кремень поделился с УНИАН своим видением последних реформ в области образования.

Василий Григорьевич, "штаны Пифагора" вдруг стали чуть ли не темой номер один в СМИ. Это после того, как был обнародован неутешительный отчет о результатах тестов, которые сдавали выпускники. (70% участников тестирования не умеют применять теоремы косинусов, Фалеса и Пифагора, а 38% - не знают, когда приняли Конституцию Украины и Акт провозглашения Независимости - Авт.) Как Вы думаете, почему так все плохо?

К величайшему сожалению, наше образование часто сориентировано на формальное усвоение знаний. Мы по 10 лет учим иностранный язык, и далеко не все владеют им.

Когда я был министром, мы анализировали выступления наших учеников на международных предметных олимпиадах и пришли к выводу: там, где нужно было показать сумму знаний, наши дети вполне успешны. По сумме знаний, которую осваивают ученики, и поныне украинская школа - одно из сильнейших средних образований Европы и мира. А вот по умению полученные знания использовать при какой-либо нетрадиционной ситуации - тут мы слабы.

Нам нужно улучшать методы тестирования и сами тесты.

А какие Вы видите недостатки тестирования?

Я бы предложил от Академии, кроме тестов предметных, которые есть сейчас, ввести (сначала в качестве эксперимента, как мы собственно вводили тестирование в 2003-04 годах) тест на готовность учиться в высшей школе, тест на способности. Это также помогло бы ориентировать ребенка, в том числе в выборе направления учебы.

Отчет также показал, что далеко не все учебные заведения подтверждают свой статус лицеев и гимназий. К тому же результаты тестов второй год подряд свидетельствуют: знания сельских и городских школьников практически не отличаются. Поэтому стоит ли родителям выбрасывать безумные деньги, если уровень образования почти одинаковый?

Я считаю, что все-таки разница есть. Хотя, безусловно, есть и исключение. Я анализировал - в специализированных учебных заведениях дети более успешны в тестировании. Но здесь есть нюансы.

Я считаю, что не должно быть специализации учебы с первого класса или даже с пятого. Начальная школа и базовая должны быть в целом одинаковы по образовательным программам. А профильность, специализация должны начинаться в старшей школе - 10-12 класс. Переход к 12-летнему обучению – это одна из наибольших реформ в среднем образовании, которая как раз и предусматривает, что 10-12 классы будут профильными.

Почему вредна специализация с первого класса? Ребенок еще не знает свои таланты, способности, склонности, так же их еще не знают родители. То же можно сказать и о пятом классе. Где-то в 8-9 классе нужно проводить профориентационную работу. А уже в 10-м делить детей по профилям. Предусматриваются 6 профилей: физико-математический, естественно-научный, технологический, гуманитарный, спортивный и художественный. Красной нитью через все реформирование средней, и не только средней, школы должно быть максимальное приближение образования и учебы ребенка к конкретным способностям каждого ребенка. Это я называю детоцентризм. Учитель должен ориентироваться на конкретного ребенка с его способностями, талантами, психологическими и другими особенностями, а не чесать всех под одну гребенку. Здесь многое нужно сделать, начиная от снижения наполненности классов. 20-25 детей в классе – это должно быть максимальное количество, а в начальных классах - еще меньше.

Что касается сельской школы - там профильность обеспечить значительно тяжелее. Там учеников старших классов надо подвозить в школы, где есть достаточный преподавательский штат, где есть условия для получения хорошего образования. Что лучше: если ребенок будет ходить за 300 метров в малокомплектную школу в своем селе, где один учитель будет вести 5 предметов, или на комфортабельном автобусе подвезен за 7-10 км, где получит достойное образование и после окончания школы при желании сможет поступить в университет? Сельской школе придется определенное время применять непрофильную учебу. Традиционный тип подготовки остается там, где создать условия для профильной учебы нет возможности.

И все же, есть ли смысл отдавать ребенка в престижный лицей или гимназию, где учеба порой стоит дороже, чем в вузах?

Как говорил Мао Цзедун: “Пусть расцветают сто цветов”. Пусть будут разные формы учебных заведений, в том числе основанные и на частной собственности. Получая от родителей средства, эти учебные заведения определенным образом разгружают образовательный бюджет района или города, и сэкономленные средства могут пойти на другие нужды в другие школы. К тому же, в частных лицеях или гимназиях часто формируются новаторские коллективы, которые легче идут на всевозможные перемены, потому что не обременены традиционным подходом к учебе.

Но не всегда лучше там, где платят. У нас очень много традиционных школ, где подготовка ведется лучше, чем в тех учебных заведениях, которые возникли недавно и берут довольно большие деньги. Решать вопрос, куда отправлять учиться своего ребенка, внука или внучку нужно индивидуально. Я убежден, что в начальной школе нужно ориентироваться исключительно на учителя. Может быть средненькая школа, а учитель – прекрасный. И наоборот.

А где Ваши внуки учатся? Внучка учится в обычной средней школе, ближайшей к месту жительства. Это школа №89 на Печерске. Я выбирал не столько школу, сколько учительницу. Одна моя внучка учится сейчас в четвертом классе, другая еще дошкольница.

Вы проповедуете идею так называемого детоцентризма, которая в идеале должна применяться в каждой школе. Советская система предусматривала унифицированный подход педагогов к ученикам, для всех были одинаковые нормы и нормативы. Западная модель предлагает индивидуальный подход. От советской системы наши педагоги постепенно отошли, но до западной нам еще далеко. Какой педагогический подход исповедуют сегодняшние украинские учителя? Я против посыпания головы пеплом по поводу нашего образования. Люди, которые говорят, как было прекрасно советское образование, не понимают, что оно было хорошо для своего времени, для той системы общественных отношений, для того прогресса, для индустриального этапа развития страны. Но переносить ее на современность - бесперспективно.

У нас учитель ассоциируется со строгой женщиной в строгом костюме с указкой, как это изображено на рисунках и фотографиях, а дети в классе всегда сидят сложа руки перед собой на парте и боятся не только повернуть голову в сторону, но и глазами повести. Такая дрессировка – казалось бы внешнее закрепощение, но за этим внешним - закрепощение внутреннее. Мы должны сделать школу для ребенка естественной, такой, которая бы нравилась ребенку. Ведь в первый класс абсолютное большинство детей идут с большим желанием. А потом с каждым годом это желание возвращаться в школу после каникул постепенно уходит. Если 10-12 лет ребенок находится в авторитарной среде, он часто формируется как носитель авторитарных отношений, неуважения к человеку. Пока большинство выпускников нашей школы не будут выходить людьми, способными жить в демократическом обществе, до тех пор мы не будем иметь стабильной развитой демократии.

Наибольшая проблема прошлой и нынешней вступительных кампаний в вузы – большое количество льготников. Каким Вы видите путь решения этой проблемы?

Возможно, лучший вариант - чтобы вообще льгот не было. Я понимаю, что у сироты или ребенка-инвалида по объективным причинам не было достаточных условий для полноценной учебы в средней школе. Нужно существенно уменьшить число категорий льготников. Те, кого оставят, должны по окончании школы вместе с другими учениками вступать без льгот. А уже для тех, кто не проходит на учебу по конкурсу, государство должно создать при определенных университетах так называемые подготовительные отделения, подобно тому, как было в свое время для детей рабочих, крестьян и военнослужащих. Эти дети должны получить стипендию, общежитие и 7-8 месяцев учиться по тем предметам, которые необходимы для поступления на ту или иную специальность. По окончании курсов эти дети вместе с выпускниками школы опять сдают тест, и если они получили необходимые знания, имеют высокие баллы, то автоматически поступают на общих основаниях в любой университет. Если этого нет, значит этот ребенок не в состоянии или не хочет учиться в высшей школе. Это было бы справедливо.

Сегодняшние льготы - это в определенной мере медвежья услуга этим детям. Многие из них после первых сессий будут просто отчислены из университетов.

Существующей системой льгот мы признаем, что можно учиться в любом университете на любой специальности, не имея знаний. Я уже не говорю о том, что дискредитируется именно тестирование и необходимость учиться. Когда в ведущих университетах дети со 195 баллами по каждому предмету не могли поступить, а дети со 125 поступали, то зачем рассказывать детям о честной конкуренции?

В Минобразования говорят, что не против отмены всех льгот, но отмечают, что это - компетенция исключительно Верховной Рады. Понятно, что в канун выборов ни один политик не станет инициатором отмены льгот. Вы, как экс-депутат, считаете, что ВР сможет провести проект за отмену хотя бы некоторых категорий льготников? По большому счету, ограничение льгот может быть поддержано общественностью, особенно на фоне вступления в этом году.

Депутаты могут подать проект закона, а может Министерство образования подготовить соответствующие изменения к законам и подать через Кабмин Верховной Раде. Но страх непопулярных будто бы шагов, хотя и назревших, удерживает и одних, и других от того, чтобы это сделать.

У нас нет ни одного украинского вуза, который бы входил в международные или европейские рейтинги. И в то же время нельзя сказать, что среднестатистический украинец менее образован, чем американец или европеец. Почему наши вузы неконкурентоспособны на европейском рынке?

У нас есть университеты, которые на фоне европейских и мировых вузов по существу, а не по рейтингам выглядят достойно. Это и родной мне Национальный университет имени Т. Шевченко, КПИ, и немало еще. Но при составлении рейтингов учитываются показатели, имеющие ключевое значение. Один из них - финансовое состояние университета, независимо от того, каким образом наполняется его бюджет: от государства или на средства самих студентов. В силу многих причин здесь наши показатели очень слабы.

Я в конце октября приглашен в Шанхай на конференцию, где будет проводиться новое рейтингование вузов в этом году. Я хочу сам посмотреть, какая тенденция там господствует.

Вы задели чрезвычайно больной вопрос для нашего образования - вопрос существования неконкурентоспособных вузов. Дело не только в том, что у нас больше 350 университетов, а с вузами 1-2 уровня аккредитации - больше 800. Дело в том, что многие университеты имеют 2-3 тысячи студентов. Это значит, что нет ни сильных кафедр, ни серьезных научных исследований, ни условий для формирования студента как современного специалиста. Смешно, когда в районном центре на одной улице стоит несколько университетов. Если мы не хотим выглядеть страусами, которые прячут голову в песок, нужно идти на непопулярный шаг - и на базе, прежде всего, вузов в регионах создавать укрупненные национальные региональные университеты. И не бояться, что в одном университете будет идти подготовка специалистов разного направления: и медиков, и аграриев, и инженеров. Это всемирная практика. В Украине должно быть не больше 100 университетов, а лучше - 50. Это вполне возможно. Университет имени Т. Шевченко, КПИ, ХПИ или Львовская политехника, Национальный горный университет – это вузы, которые признают во всем мире, которые имеют мощные научные школы, достойные педагогические коллективы. Какие бы мы реформы не проводили в рамках Болонского процесса, но мы не можем какие-то кулуарные региональные университеты утвердить в качестве равноправных игроков на Европейском образовательном пространстве.

Уже несколько лет рынок труда перенасыщен юристами, экономистами, психологами. Но абитуриенты продолжают атаковать эти факультеты. Как поощрить выпускников поступать на специальности, в которых действительно нуждается государство? Есть ли для этого какие-то рычаги влияния или стимулы?

Что касается государственного заказа, то государство должно его регулировать в контексте своих потребностей: сколько нужно инженеров, юристов и т.д. Другое дело, что потребности государства сейчас мало изучаются, и, мягко говоря, немногие знают, какими они будут через 5 лет.

Что касается учебы на собственные средства. Государство должно говорить, что перспектива устроить инженера лучше, чем юриста. Но в целом - это личное дело детей и родителей.

Сегодня меняется роль высшего образования. Раньше высшее образование - это был способ подготовки специалистов, как называлось, - для народного хозяйства. Эта функция остается. Но наряду с этим высшее образование становится все более обязательным этапом в развитии личности. Вы видите, как растет количество времени, которое тратит каждое поколение на учебу. Еще 100 лет назад было большой заслугой УНР, когда провозгласили обязательное начальное образование. Позже, в Советский период, сначала провозгласили обязательное неполное образование, впоследствии - полное среднее. Сейчас больше половины детей в Украине учатся в высшей школе. Мы почти втрое за годы независимости увеличили число студентов. Это очень хорошо. Мир переходит на такие технологии, которые прорастают на мощной интеллектуальной базе. А интеллектуальная база нации состоит из интеллектуального развития каждого гражданина. И чем больше у нас будет граждан в Украине с максимально высоким профессиональным образованием и общим развитием, тем скорее Украина будет среди передовых стран Европы и мира.

Беседовала Анна Ященко