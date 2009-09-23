Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,46 грн./долл., продают – по 8,55 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 22 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,53 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,58 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился, по сравнению с 22 сентября, и составляет 12,47/12,70 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,35-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,58-12,77 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 22 сентября, повысился на 1,5% и составил сегодня 0,2689 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2825 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,245-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,47 грн./долл., продажи – 8,54 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,505 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,58 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,53/12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,35-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,62-12,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 22 сентября, повысился на 2,3% и составляет в среднем 0,2674 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2830 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,60 грн., евро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/8,55 грн., евро – 12,40/12,70 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 23 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0068, к евро – 11,83405, к российскому рублю – 0,26479.