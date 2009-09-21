Милиция пересчитывает результат выборов в Тернопольский облсовет

Правоохранители выявили уже более 500 человек, которые не принимали участие в голосовании во время внеочередных выборов в Тернопольский областной совет, однако фигурируют в списках избирателей как проголосовавшие.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил руководитель областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ. По его словам, после длительных обращений и настояний 17 сентября временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины при проведении внеочередных выборов в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года наконец получила доступ к избирательной документации. Правоохранители смогли начать проверку списков избирателей в четырех районах, результаты голосования в которых вызывали сомнения у членов комиссии. “Сейчас мы уже опросили 2919 человек в Залещицком, Лановецком, Подволочиском и Подгаецком районах. Около 20% из них говорят, что на выборах их не было, тогда как в списках они фугируют как взявшие бюллетень и проголосовавшие”, – говорит В.МАКСИМОВ. Больше всего таких случаев, по его данным, в Залещицком районе.

В.МАКСИМОВ отметил, что при опросе правоохранители не выясняют, кто за кого голосовал, а только спрашивают, голосовал человек из списка во время выборов или нет. При этом он добавил, что в документах, касающихся хода выборов в Шумском районе, вообще нет списка избирателей.

“Мы доведем проверку до конца и уже тогда покажем, как проходили выборы, кто какие проценты набрал. Все задокументированные нами факты мы передаем в прокуратуру. По всем этим фактам должно быть возбуждено уголовное дело, и тогда председатели комиссий и члены комиссий будут давать объяснения по этим вопросам”, – сказал В.МАКСИМОВ.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта.

В новоизбранном Тернопольском облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый Центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5.

Однако БЮТ заявил о наличии многочисленных нарушений в процессе голосования и подведении итогов и отказался признавать результаты выборов, обжаловав их в суде. От мандатов в облсовете БЮТ отказался.