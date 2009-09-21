Тимошенко уверена, что доллар еще будет стоить 6,5

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что «80-процентный обвал курса гривны, который произошел на протяжении последних месяцев, является следствием коррупционных теневых операций, совершенных под контролем Национального банка Украины». На этом она акцентировала, выступая в субботу в программе одесской телекомпании РИАК, передает корреспондент УНИАН.

«Поэтому после президентских выборов будет изменено руководство Нацбанка и курс гривны вернется к уровню 6,5 относительно доллара США», - отметила премьер.

По ее словам, мириться с теперешними подходами специалистов Нацбанка нельзя, поскольку речь идет о «масштабном непрофессионализме специалистов НБУ, вызванном коррупционными проявлениями в деятельности его руководства. Многие цинично зарабатывают на кризисе и горе людей, причем зарабатывают аморально».

Текущее падение гривны беспрецедентно, акцентировала Ю.ТИМОШЕНКО, напомнив телезрителям, что «максимальное снижение курса национальных валют в результате мирового экономического кризиса достигло в некоторых странах 25 процентов, если не принимать во внимание Исландию».

«Однако обвал курса гривны вызван искусственно, потому что все расчеты свидетельствуют о том, что в теперешних экономических и финансовых условиях курс гривны должен быть приблизительно 6-6,5 гривны относительно доллара США. Это подтверждают не только авторитетные эксперты, но и заместители председателя Нацбанка Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Что касается результатов рефинансирования частных банков, то валютный ресурс был направлен прежде всего на валютный рынок и обвалил курс гривны, а не поступил в реальный сектор экономики, поскольку, собственно, и не ставилась такая цель руководством Национального банка», - подытожила премьер-министр.