Российского журналиста-беженца чуть не отправили назад в Россию

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО взял под личный контроль расследования причин и обстоятельств вызова в Деснянское районное управление столицы российского журналиста Александра КОСВИНЦЕВА, который имеет в Украине статус беженца.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины по поводу появления в некоторых СМИ информации, что А.КОСВИНЦЕВА 14 сентября вызывали в Деснянский райотдел на допрос и, несмотря на предъявленное удостоверение о статусе беженца, с журналиста взяли расписку о том, что он обязывается прибыть к российским правоохранителям в Кемеровскую область.

Как сообщила советник министра Екатерина ЛЕВЧЕНКО, "эта ситуация взята под личный контроль министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО. Теперь по этому факту назначена служебная проверка".

По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО дал поручение немедленно детально изучить ситуацию, акцентировав внимание на необходимости четкого соблюдения взятых Украиной международных обязательств относительно беженцев и прав человека.

"Теперь проверяется соблюдение работниками милиции норм Закона Украины «О беженцах», в частности статьи 3 этого документа о запрете высылки или принудительного возвращения беженца в страну, из которой он прибыл и где его жизни и свободе угрожает опасность", - сказала К.ЛЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, бывший журналист российской "Новой газеты" Александр Косвинцев получил статус беженца в Украине в феврале 2008 г., через год после подачи соответствующего заявления. Косвинцев заявил, что после серии репортажей о криминальных связях губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, его преследуют российские правоохранительные органы.