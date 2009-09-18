Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках 17 сентября понизились на фоне падения курса доллара и осторожных прогнозов о восстановлении экономики США, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,04 долл. - до 72,47 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) понизилась на 0,12 долл. - до 71,55 долл. за баррель.