Шаповалов уже дал первые показания по ситуации в НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ уже дал первые показания относительно возможных финансовых махинаций в НБУ.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в интервью изданию «Коммерсант- Украина» №156 от 17 сентября 2009 года.

“Да. Гражданин ШАПОВАЛОВ Анатолий Васильевич вчера (14 сентября - Ъ) давал первые показания в присутствии своего адвоката и будет на допросе в четверг”, - сказал министр.

Он также сообщил, что 15 сентября на допросе была заместитель начальника Управления НБУ по Киеву и Киевской области Ольга ГАЛЯНТ.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, круг людей, которые будут вызваны следователем, планируется расширить. «Думаю, что практически все должностные лица и руководство Нацбанка, в чьи функциональные обязанности входят надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков, а также лица, причастные к подготовке решений по рефинансированию банков, будут допрошены в рамках нескольких уголовных дел, которые ведет Главное следственное управление МВД. Причем ведет давно», - сказал министр.