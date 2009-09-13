Глава "теневого" Нацбанка: показатели бюджета-2010 нереальны

Показатели проекта Закона о Государственном бюджете на 2010 год, который предварительно утвержден на внеочередном заседании правительства Украины, нереальные. Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины от фракции Партии регионов, председатель Нацбанка опозиционного правительства Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам. «жизнь показала, что все, что планирует наше правительство, никогда не сбывается».

С.ЛЕВОЧКИН подчеркнул, что показатель инфляции на следующий год нереальный, «хотя бы по той причине, что в этом году денежная масса была увеличена на 30 млрд. грн и не обеспечена эмиссиями НБУ».

Он также считает, что валютный курс, предусмотренный в проекте бюджета, «маловероятен, потому что валютные резервы НБУ истощены постоянными интервенциями, а вливаний МВФ, которые были в этом году, в следующем уже не будет».

«Таким образом, Национальный банк будет вынужден скорее всего отпускать курс гривны», - добавил С.ЛЕВОЧКИН.

Он подчеркнул, что расходная часть бюджета «сконструирована по принципу Тришкина кафтана, когда премьер-министр перед выборами пытается удовлетворить всех одновременно – и распорядителей бюджетных средств, и региональные громады, и иностранных кредиторов, но так не бывает».

По его словам, «доходная часть бюджета вообще взята с космоса и подогнана под расходную часть». «То есть, сегодняшнее внеочередное заседание правительства напоминает больше фарс и пиар, которыми обычно заканчиваются все внеочередные заседания правительства ТИМОШЕНКО», - подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН.