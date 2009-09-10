В Джанкое закрыли все школы

В крымском городе Джанкой закрыли все школы, а учеников обязали пройти медицинский осмотр, передает “5 канал”.

Такое решение принято в связи с тем, что за последние дни в больницы города попали шестеро школьников и шестеро взрослых с признаками дизентерии.

Все они, по показаниям медиков, контактировали с малышами, которые заболели раньше.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3-6 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 195 детей (2003-2008 г. р.) - воспитанников восьми дошкольных учреждений Джанкоя.

6 сентября первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов Джанкоя стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии. Кисломолочный продукт поставлялся в детсады из молокозавода Геническа Херсонской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей. Проводится расследование. Надзорное ведомство намерено проверить законность проведения тендеров на закупку продуктов питания для школ и детсадов Крыма.