УПЦ: межконфессиональные конфликты провоцируют госслужащие

Священный Синод Украинской Православной Церкви обнародовал фамилии представителей органов государственной власти, которые, по мнению УПЦ, провоцируют обоострения межконфессиональной ситуации в Украине и нарушают конституционные права верующих УПЦ.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, об этом шла речь на заседании Священного Синода УПЦ в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

В частности, Синод заслушал информацию Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всей Украины Владимира об обострении межконфессиональной ситуации, вызванном фактами захвата храмов УПЦ.

Как указано в Журналах Священного Синода УПЦ от 9 сентября, размещенных на официальном веб-сайте УПЦ, с начала 2009 года на имя Митрополита Владимира поступили рапорты управляющих Тернопольской, Белоцерковской, Сумской и Черниговской епархиями о попытках захвата и захватах храмов УПЦ представителями УПЦ КП при поддержке представителей органов государственной власти.

«В Тернопольской епархии по инициативе сельского головы была совершена попытка захвата Свято-Покровского храма в селе Мусоровке Збаражского района Тернопольской области.

В Белоцерковской епархии имела место попытка захвата Свято-Михайловского храма в селе Карапиши Мироновского района Киевской области при поддержке ректора Белоцерковского аграрного университета А.Даниленко.

В Черниговской епархии представители УПЦ-КП захватили Свято-Покровский храм в селе Жукля Корюковского района Черниговской области при содействии замминистра чрезвычайных ситуаций Украины В.Устименко.

В Сумской епархии в селе Беево Липово-Долинского района Сумской области на Страстной неделе произошел захват храма при содействии владельца местной агрофирмы И.Сало», - отмечается в официальном документе УПЦ.

Кроме того, Священный Синод УПЦ обеспокоен нагнетанием обстановки вокруг Свято-Успенской Почаевской Лавры. В частности, созданием временной контрольной комиссии в Тернопольском областном совете по проверке законности пребывания мужского монастыря на территории комплекса Почаевской Лавры и о возвращении ее в состав заповедника.

По приведенным фактам Священный Синод постановил направить соответствующие обращения Президенту, премьер-министру Украины, председателю Верховной Рады, а также главам областных государственных администраций и областных советов указанных выше областей.