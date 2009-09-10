Председатель ОПЕК: цена нефти всех устраивает

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене приняла решение сохранить официальные квоты на добычу нефти неизменными, передает Reuters со ссылкой на участников завершившейся встречи. Это решение было ожидаемым.

Последний раз картель снижал квоты в декабре 2008 г., когда официальный уровень нефтедобычи был сокращен на рекордные 4,2 млн барр./день по сравнению с уровнем сентября 2008 г. С того времени цены на нефть выросли практически вдвое и закрепились на уровне выше 70 долл./барр.

Председатель ОПЕК, министр нефти Анголы Жозе Мариа Ботелью ди Вашконселуш заявил накануне в интервью, что стоимость нефти в районе 70-75 долл./барр. устраивает как производителей, так и потребителей.

Квота добычи нефти для 11 стран ОПЕК (исключая Ирак) официально ограничена уровнем 24,845 млн барр./день. Однако в июле реальная добыча нефти по 11 странам ОПЕК в соответствии с оценками экспертов Международного энергетического агентства превышала официально установленный уровень и составляла более 26 млн барр./день.

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