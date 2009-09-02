В Харьковской области во время охоты был застрелен мужчина

В Валковском районе Харьковской области во время охоты 48-летний местный житель, без постоянного места работы, ранил в грудь своего односельчанина, пенсионера, 1951 г.р., который впоследствии умер в больнице.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе МВД, трагическое событие произошло 29 августа около 20.30.

Следствием было установлено, что подозреваемый по неосторожности выстрелил из собственного зарегистрированного охотничьего ружья. Оружие изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК Украины (убийство по неосторожности).