Иностранец выбрал Крым объектом педофил-туризма

Служба борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Автономной Республике Крым во время оперативной отработки региона задержала иностранца, который развращал несовершеннолетних в Крыму и записывал это на пленку.

Как сообщили УНИАН Департаменте связей с общественностью МВД Украины, гражданин Германии был задержан керченскими правоохранителями в селе Щелкино. По оперативным данным, иностранец на протяжении четырех последних месяцев подыскивал среди местных несовершеннолетних партнеров для секса. Милиция выяснила, что приезжал этот иностранец в Крым неоднократно. Помогал ему находить партнеров среди несовершеннолетних местный мальчик, в свое время уже развращенный этим иностранцем. “За сеанс плотских утех этот мужчина расплачивался с доставленными своим помощником детьми 200-гривневой купюрой. Именно эта, очень низкая сравнительно с Евросоюзом, «цена вопроса» и стала главным преимуществом в выборе маршрута”, - пишут в МВД.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми МВД Украины капитан милиции Руслан ПАХОМОВ отметил, что из около десятка объектов сексуальных утех иностранца пока пятеро не признаны потерпевшими. Дело в том, что родители мальчиков стремятся сделать все возможно, чтобы их дети не фигурировали по делу, резонанс по которому растет.

При задержании у иностранца была изъята видеокамера и несколько CD-дисков, на которых были сняты все его половые акты с несовершеннолетними.

В ГУ МВД отмечают, что пока ему предъявлено обвинение в развращении несовершеннолетних. Вопрос о возможной ответственности за распространение порнопродукции решается - расследование в настоящее время активно ищет доказательства, которые свидетельствовали бы о том, что он через Интернет тиражировал снятое им в Украине. К делу, вероятно, в ближайшее время может приобщиться Интерпол, ведь необходимо проверить, был ли раньше этот фигурант причастен к подобным криминальным инцидентам.