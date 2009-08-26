Сколько будет виновных в аварии на шахте им. Кирова?

Министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ не исключает, что виновных в аварии на шахте им. Кирова в городе Макеевка может быть до 16 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Макеевке.

Отвечая на вопрос, сколько будет названо виновных в произошедшей 23 августа аварии, В.ПОЛТАВЕЦ сказал: «О, это вопрос такой… может быть и 16».

По словам министра, заключительные выводы о том, сколько было виновных, сделает правительственная комиссия. При этом В.ПОЛТАВЕЦ заверил, что будут названы истинные виновники аварии.

Он сообщил, что на неделю запретил проведение на шахте всех работ, кроме восстановительных.

«Я отстранил от работы технического директора предприятия «Макеевуголь», - сообщил В.ПОЛТАВЕЦ, - отстранил главного инженера института «Донгипрошахт», потому что, на мой взгляд, можно было значительно упростить здесь ведение горных работ и всего проветривания шахтных выработок, потому что когда усложняешь, больше риска».

Кроме того, министр сообщил, что «создал группу во главе с заместителем министра Юрием ГРЯДУЩИМ, дал срок неделю - все главные инженеры, всех проектных институтов, научно-исследовательских, отраслевых мне должны рассмотреть шахту в сторону упрощения и нормального, устойчивого проветривания, чтобы не мог повлиять человеческий фактор».

«Потом я рассмотрю предложения и решу, можно дальше работать на этой шахте или нет. Через неделю», - заключил В.ПОЛТАВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, в 14.20 23 августа в Макеевке на шахте им. С.Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

В результате выброса угля погибли 8 горняков. На протяжении 23-25 августа с травмами и отравлением метановым и угарным газом в больницы были госпитализированы 19 горняков.

Создана комиссия по расследованию причин аварии.

По предварительным данным Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора, причиной аварии на шахта им. Кирова стало невыполнение руководством предприятия в полном объеме требований Инструкции по проведению реверсирования вентиляционной струи.