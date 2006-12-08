31 декабря истекает срок действия таксофонных карточек старого образца

31 декабря 2006 года истекает срок действия таксофонных карточек старого образца. Об этом сообщает компания "Укртелеком" на своем официальном сайте.

Как уточняет компания, 31 декабря 2006 года истекает срок действия таксофонных карточек старого образца номиналами 60, 90, 120, 180, 240, 480, 720, 960 минут городской связи и 30 минут международной телефонной связи со странами СНГ. "Укртелеком" призывает пользователей использовать карточки старого образца к этому сроку.

С 1 января 2007 года таксофонные услуги будут предоставляться только по таксофонным карточкам нового образца номиналом 9, 12, 15, 24 и 48 грн.