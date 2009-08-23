Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что ситуация в украинской экономике развивалась даже по худшему сценарию, чем он прогнозировал в своей докладной записке, сопровождавшей его заявление об отставке.

Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си, отвечая на просьбу дать оценку экономической политике правительства и состояния украинской экономики.

В.ПИНЗЕНИК заявил, что ситуация требовала непростых и непопулярных решений, но нужных для того, чтобы свести к минимуму потери экономики и возобновить экономический рост.

Он с сожалением констатировал, что готовности к таким решениям не было в прошлом году и нет сейчас.

«Речь идет о нереальном бюджете. Он с самого начала был заложен с нереальными показателями, потому что в условиях, когда экономика падала, бюджет был рассчитан на экономический рост. В результате дефицит бюджета достаточно значительный. Одолжить деньги очень тяжело, почти невозможно, потому что рынки закрыты не только для Украины, а Украина с такими долгами является очень неблагоприятной для заимствований. Такие заимствования или дороги, или невозможны, и остается испытанный вариант, который крайне опасен, - вариант, какой я называю «Национальный банк Украины», - сказал он.

В.ПИНЗЕНИК также прокомментировал решение Верховной Рады, которая 21 августа преодолела вето Президента на закон о финансировании Евро-2012. По его словам, немногие обращают внимание на то, что эти средства, 10 миллиардов гривен, в бюджете не предусмотренные, следовательно, принятый парламентом закон предусматривает печать гривен Нацбанком. В.ПИНЗЕНИК назвал это очень опасным процессом.

Он воздержался от однозначного ответа на вопрос, позади ли худшее в украинской экономике. По его словам, еще существуют риски, способные привести к "страшным осложнениям". При этом В.ПИНЗЕНИК напомнил угрозу эмиссии.

"Что сейчас происходит в экономике? Второй квартал вышел чуть лучше, чем я ожидал. Хотя темпы спада очень высокие. В некоторых секторах есть определенное уменьшение темпов падения: строительство, промышленность; сельское хозяйство на подъеме +3,8% по июлю. Усиливается спад в торговле, сфере услуг...", - сказал он