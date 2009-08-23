Луценко: сказать "возьмем бульдозеры и прочистим джемилевки" невозможно

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что жесткими силовыми методами проблему самовольного захвата земли в Крыму не решить. Об этом он заявил сегодня в Симферополе в ходе представления нового руководителя милиции автономии Геннадия МОСКАЛЯ, передает корреспондент УНИАН.

«Репрессивными действиями изгонять людей с самозахватов – путь в никуда. Они переселятся на следующий захват», – сказал глава МВД.

Ю.ЛУЦЕНКО выступает за создание реестра нуждающихся в участках репатриантов.

«Очевидно, будет выяснено, сколько – условно 20, 50, 70 тысяч людей – требуют участки, нуждаются в них жизненно. Очевидно, есть такие участки земли в том или ином районе Крыма, и они будут предоставлены, – только это может снять напряжение», – считает министр.

«Сказать вам, что мы возьмем бульдозеры и прочистим все «джемилёвки» (очевидно, производное слово от фамилии лидера крымскотатарского меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА - УНИАН) по Крыму и всех олигархов, которые понастраивали их в парках, невозможно. Это нужно решать базово, узнать, сколько есть страждущих, реально нуждающихся, и где это земля (которую можно выделить - УНИАН). И вот тогда или они селятся на отведенную им законно землю, или будут выселены с захватов», – заявил руководитель МВД.

Справка УНИАН. По официальным данным, в крымской автономии самовольно занято более 1300 га земли.