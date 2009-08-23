Харьков празднует 66-ю годовщину освобождения

Сегодня в Харькове празднуют День города, а также 66-ую годовщину его освобождения от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, утром ветераны войны, представители власти, депутаты и жители города возложили цветы к Мемориалу Славы.

Приветствуя ветеранов Второй мировой войны и всех харьковчан, губернатор Арсен АВАКОВ отметил, что нынешние поколения «знают цену и значение этого исторического подвига», помнят, что «именно наша страна, наша армия, наш воин нанес нацизму решающий и сокрушительный удар». Он напомнил, что «по воле судьбы, Харьковщина оказались в эпицентре самой кровавой войны ХХ века». Тогдашняя столица Украины «была городом пристального внимания гитлеровцев. В результате, за овладение городом шла ожесточенная борьба. Он дважды переходил из рук в руки, пережил оккупацию, голод и разрушения, но выстоял и возродился».

А.АВАКОВ также напомнил, что свыше 400 тысяч харьковчан воевали на фронтах Второй мировой войны, две трети из них погибли. Всего за 21 месяц оккупации было убито и замучено свыше 256 тыс. земляков, 164 тыс. вывезены на принудительные работы. Из 900 тысяч довоенного населения в городе осталось 200 тысяч.

«Наши родители и деды перебороли страшные лихолетья и испытания. Их опыт веры, единства и стремления к лучшему, как никогда, нужны нам сегодня», - отметил А.АВАКОВ и добавил, что «святой долг каждого харьковчанина – хранить память об этом великом подвиге. Уважать его как историю победы, высокого патриотизма и силы духа».

Сегодня в Харькове продолжаются торжественные мероприятия и массовые гуляния. В частности, во второй половине дня в городских парках культуры и отдыха начнутся театрализованные праздники для жителей города. В 19.30 на площади Свободы начнется главная праздничная программа к дню города: награждение ветеранов-освободителей Харькова, праздничная церемония присвоения звания «Почетный гражданин Харькова», состоятся праздничный концерт и фейерверк.