Трое детей погибли в глиняном карьере

Неподалеку от села Новые Трояны Болградского района Одесской области, в глиняном карьере, который не разрабатывается с 1992 года, во время копания глины произошло обрушение почвы, в результате которого погибли трое подростков, 1992, 1993 и 2000 гг. рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, тела погибших были выявлены местными жителями. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.