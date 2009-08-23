Трое детей погибли в глиняном карьере
15:18, 23 августа 2009Общество
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Тела обнаружили местные жители
Неподалеку от села Новые Трояны Болградского района Одесской области, в глиняном карьере, который не разрабатывается с 1992 года, во время копания глины произошло обрушение почвы, в результате которого погибли трое подростков, 1992, 1993 и 2000 гг. рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, тела погибших были выявлены местными жителями. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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