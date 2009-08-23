В ДТП в Николаевской области травмированы пять человек

На 169 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, водитель автомобиля «ВАЗ-21104», двигаясь в направлении города Херсон, при выполнении маневра обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем “Dacia Logan”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП оба водителя, один пассажир автомобиля “ВАЗ” и двое пассажиров автомобиля “Dacia” получили телесные повреждения. Среди травмированных 14-летний ребенок.