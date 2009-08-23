Ливни затопили юг Польши

Сильнейшие ливни и грозы обрушились минувшей ночью на Малопольское воеводство на юге Польши, затоплены дома и дороги, людям пришлось спасаться от воды на деревьях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на польские СМИ.

По информации регионального антикризисного центра, подтоплено 150 жилых домов и 100 дачных домиков в районе города Добчыце. Вода прошла через центр города, после чего обрушилась на окраины. Из-за разгула стихии Служба спасения была вынуждена эвакуировать несколько семей.

В Серакове спасатели эвакуировали четырех человек, укрывшихся на большом дереве. Вода прибывала настолько быстро, что спастись можно было только в кроне огромного дерева.

В регионе работают 60 бригад Службы спасения, ликвидирующие последствия буйства стихии.

Водой залиты местные дороги. Правоохранительные органы организуют объезды зоны подтопления.