Погода на 24 августа

24 августа на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В западных областях, днем - в северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, на западе - отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 9-14°, на Закарпатье и побережье морей 12-17°; днем 19-24°, в южной части и восточных областях 23-28°.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем 19-24°; по Киеву ночью 12-14°, днем 21-23°.

23 августа температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в Днепре в районе Киева 20°.