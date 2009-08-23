9 человек отравились хлоркой в сауне

В Черновцах в больницу скорой медицинской помощи и детской областной клинической больницы с признаками отравления парами дезинфицирующих средств были госпитализированы 9 человек, из них двое детей, 1994 и 1995 гг. рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, потерпевшие вечером в селе Реваковцы Кицманского района парились в сауне «Венеція». Всего в сауне находились 12 человек. Предварительная причина отравления – превышение концентрации хлорки в воде бассейна. Районной СЭС отобраны образцы воды и направлены на исследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.