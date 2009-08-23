Руководители Крыма приняли участие в поднятии Государственного флага

Сегодня, в День Государственного флага Украины, в Симферополе состоялась церемония поднятия Государственного флага и возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, в мероприятиях приняли участие председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Совета министров Виктор ПЛАКИДА, постоянный представитель Президента Украины в АРК Леонид ЖУНЬКО, депутаты Верховной Рады автономии, члены Совмина, представители министерств и республиканских комитетов, руководители Симферопольского горсовета, представители общественных организаций и политических партий, жители Симферополя.

А.ГРИЦЕНКО дал команду начать торжественную церемонию поднятия Государственного флага. Духовой оркестр исполнил Государственный гимн. Присутствующие отсалютовали поднятому на флагштоке Государственному флагу, возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Затем под звуки марша состоялось прохождение роты почетного караула и Внутренних войск МВД Украины.