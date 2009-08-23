Губернатор Житомирской области вручил паспорта граждан Украины

Ко Дню Государственного флага Украины 17 юных жителей Житомирской области получили паспорта граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время праздничного митинга возле памятника Тарасу Шевченко в Житомире паспорта им вручил глава Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА.

Торжества по случаю Дня Государственного флага начались в Житомире с возложения цветов руководителями власти области и города к Монументу Славы, мемориальных доскам Михаилу Грушевскому и Вячеславу Чорновилу.

Затем на площади им. Сергея Королева прошла церемония поднятия Государственного флага Украины. В ней приняли участие руководители областной и городской власти, воины Житомирского гарнизона, представители БЮТ и “Нашей Украины”, общественность.

После прохождения роты почетного караула около тысячи участников торжеств направилась к памятнику Тарасу Шевченко, где возложили цветы.

На праздничном митинге выступили губернатор области Ю.ЗАБЕЛА, председатель Житомирского облсовета Виталий ФРАНЦУЗ и мэр Житомира Вера ШЕЛУДЧЕНКО.