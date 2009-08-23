Торжества к Дню флага проходят в Чернигове

В Чернигове неподалеку от Новозаводского райсовета прошли торжества по случаю Дня Государственного флага Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, почтить государственную символику собрались свыше 200 черниговцев – руководители области и города, военные, представители общественности.

Председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО принял участие в церемонии поднятия государственного знамени у здания райсовета, где установлен новый флагшток.

Воины Черниговского гарнизона дали военный салют и прошли торжественным маршем.

Также председатель облгосадминистрации, председатель областного совета Наталия РОМАНОВА, городской председатель Чернигова Александр СОКОЛОВ вручили паспорта граждан Украины двадцати 16-летним парням и девушкам из Чернигова и районов области.

По мнению Н.РОМАНОВОЙ, за годы независимости Украины родилась настоящая государственническая традиция вручать паспорта. «Эта традиция имеет патриотическое направление, воспитывает национальный дух у молодежи и будет всегда иметь свое достойное продолжения», - сказала она.