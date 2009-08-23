Электронные сигареты не так уж и безвредны

Производители электронных сигарет уверяют, что их продукт кроме никотина не содержит других вредных для здоровья человека веществ. Однако, как считает Немецкий фонд, занимающийся исследованиями легочных заболеваний, подобные заверения не соответствуют действительности. Ученые ссылаются на результаты исследования, проведенного Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). "Безвредные" сигареты могут быть опасны для здоровья. Такое заключение содержится в докладе, подготовленном по результатам химической экспертизы, выборочно проведенной FDA.

В половине картриджей сигарет, которые подлежали проверке, был обнаружен нитрозамин, обладающий канцерогенной активностью, отметили в Немецком фонде по легочным заболеваниям в Ганновере. Эти ядовитые вещества даже в малых количествах могут способствовать развитию в организме раковых клеток.

Электронная сигарета – это электрическое устройство для вдыхания "дыма" посредством мундштука. В основе их конструкции лежит ультразвуковой распылитель никотиновой жидкости с добавлением ароматизатора табака. Внутри каждой сигареты находится картридж с разным содержанием никотина. В Германии в настоящее время представлены картриджи четырех видов, в том числе, со средним содержанием табака, а также с ароматом мяты.

По утверждениям производителей электронных сигарет, их продукция позволяет контролировать как физическую (картриджи с разным содержанием никотина), так и психологическую (воспроизведение ритуала курения) зависимость.

По словам председателя Фонда легочных заболеваний, еще одна проблема в том, что производятся электронные сигареты в Китае без какого-либо контроля со стороны официальных властей. Поэтому в сигаретах могут содержаться и другие вредные для человека вещества. Даже содержание никотина в картриджах одного и того же типа может быть очень разным.

Deutsche Welle