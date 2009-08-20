Еврокомиссия высоко оценивает потенциал Крыма

Еврокомиссия намерена открыть в Крыму Агентство регионального развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, об этом сказал глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА на встрече с председателем Верховной Рады Крыма Анатолием ГРИЦЕНКО и председателем правительства автономии Виктором ПЛАКИДОЙ.

По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, приоритетом деятельности агентства будет развитие курортно-туристической отрасли и аграрного сектора региона.

«Еврокомиссия очень высоко оценивает потенциал Автономной республики Крым, поэтому наши специалисты готовы поделиться своими знаниями и опытом, которые будут способствовать развитию экономики Крыма, привлекут в регион европейские инвестиции», - подчеркнул глава Еврокомиссии.

Он также отметил, что в ближайшее время должны быть определены приоритетные направления сферы деятельности Еврокомиссии в Крыму, а также аспекты их реализации.

А.ГРИЦЕНКО обратил внимание, что в июле делегация Крыма во главе с председателем Совета министров АРК В.ПЛАКИДОЙ побывала в Брюсселе, где ознакомилась с деятельностью европейских региональных объединений и ассоциаций, направлениями региональной политики Европейского Союза и возможностями работы с фондами ЕС и европейскими финансовыми институтами.

«Все это обусловило приоритетные для Крымской автономии сферы реализации проектов и программ отраслевой направленности – это прежде всего туризм, транспорт, энергетика и другие», - отметил глава крымского парламента.

А.ГРИЦЕНКО также добавил, что во время визита в Брюссель крымская делегация презентовала ряд проектов, касающихся социально-экономического состояния, промышленного потенциала полуострова, развития транспортной инфраструктуры, и другие проекты развития хозяйственного комплекса Крыма с учетом специфики региона.

Руководитель парламента автономии подчеркнул, что договоренности по развитию сотрудничества, достигнутые ранее и в ходе данной поездки, выходят на уровень реализации и позитивно отразятся на жизни всего полуострова.