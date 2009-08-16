Под Донецком взорвались пиротехнические склады – МЧС
Локальные взрывы продолжаются
|Столб дыма в Донецке. Фото УНИАН
Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА, «взорвались коммерческие пиротехнические склады».
По ее словам, «по состоянию на 16:20 локальные взрывы пиротехники продолжаются, место происшествия сильно задымлено, в результате взрыва возникли локальные очаги загорания».
И.СЕДОВА также отметила, что «в настоящее время подразделения МЧС ведут ликвидацию и локализацию ЧП».
Данных о пострадавших и погибших пока нет.
В результате взрыва пострадала ретрансляционная вышка мобильной связи.
Отвечая на вопрос, привел ли взрыв пиротехники к взрыву газовой заправки, о чем стали упорно ходить слухи среди населения, И.СЕДОВА сказала: «МЧС пока не подтверждает эту информацию».
Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел в воскресенье около 14:30 и был такой мощности, что слышен был в центре Донецка.
В небо поднимались облака черного и белого дыма, а также несколько облаков искрящегося пламени. В воздухе сразу ощутился запах какой-то химической примеси.