Убит гендиректор компании ”Итера-Самара”

В Самаре сегодня вечером убит генеральный директор компании «Итера-Самара» Александр Самойленко, сообщает Газета.Ру со ссылкой на пресс-службу ГУВД Самарской области.

«Убийство произошло возле офиса компании. Самойленко выходил из офиса своей компании вместе с одним из коллег и был обстрелян из автоматического оружия. По дороге в больницу Самойленко скончался. Его коллега доставлен в больницу», - рассказал источник.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что А.Самойленко назначен на должность руководителя ООО «АвтоВАЗэнерго», дочерней структуры ОАО «АвтоВАЗ».

Международная группа компаний «Итера» - один из крупнейших производителей и продавцов природного газа в странах СНГ и Балтии.