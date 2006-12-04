Внимание! 50 гривен made in Запорожье

В городе Запорожье сотрудниками отдела Госслужбы борьбы с экономическими преступлениями разоблачены местные жители, которые на протяжении двух лет изготовляли с использованием компьютерной техники фальшивые государственные денежные знаки номиналом 50 гривен и сбывали их на территории области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства одного из правонарушителей изъята компьютерная техника и восемь купюр указанного номинала. Правонарушители задержаны. Следственным отделом Запорожского горуправления внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи).

Всего за минувшие сутки возбуждено 937 уголовных дел за преступления экономической направленности.