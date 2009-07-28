Укргазбанк отказался в срок выкупить свои облигации, предложив их держателям беспрецедентно жесткие условия реструктуризации долга

3 августа наступает дата оферты (досрочного выкупа) по облигациям серии «C» Укргазбанка. Бумаги были выпущены в октябре прошлого года на сумму 300 млн. грн. По информации «ДЕЛА», большинство инвесторов предъявят их к досрочному погашению, но Укргазбанк отказывается выкупать свои облигации в предусмотренный срок.

Учитывая, что с середины июля свыше 80% акций финучреждения принадлежит правительству, можно говорить о возможном дефолте по обязательствам госбанка, пишет издание.

Укргазбанк уже объявил о реструктуризации задолженности на жестких условиях — выплату предлагают рассрочить на три года. В качестве бонуса Укргазбанк готов повысить доходность облигаций с первоначальных 16% до 17% годовых. Такая уступка со стороны эмитента вряд ли порадует инвесторов, поскольку доходность по большинству реструктуризированных бондов сейчас превышает 25%. Основные суммы платежей Укргазбанка придутся на август этого года (20% общего долга) и 2010 год (36%). Участники рынка отмечают, что предложенные Укргазбанком условия реструктуризации являются очень жесткими. «Финучреждение предлагает погашать свои обязательства в течение трех лет. В Украине еще не было таких условий реструктуризации — максимум полтора года. Фактически Укргазбанк хочет сделать новый выпуск», — рассказывает старший аналитик инвесткомпании Astrum Investment Management Сергей Фурса. Укргазбанк уже допустил технический дефолт по своим обязательствам: 16 июля банк не выполнил оферту по облигациям серии А на 100 млн. грн. и также сейчас проводит реструктуризацию.

На прошлой неделе Нацбанк выкупил облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), внесенные Кабмином в уставный фонд Укргазбанка, снабдив финучреждение 1 млрд. грн. ресурсов (всего в рамках рекапитализации банк должен получить от правительства 3,1 млрд. грн.), напоминает ДЕЛО. Тем не менее финучреждение не спешит расплачиваться с держателями облигаций, ссылаясь на то, что эти деньги имеют особое назначение, а именно погашение обязательств перед вкладчиками — физическими лицами по депозитам.