Среди 16 крупнейших банков 11 закончили квартал с убытком
10:48, 27 июля 2009Общество
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Доходы идут на убыль
Наибольшие потери во II квартале зафиксировали Райффайзен Банк Аваль (716 млн. грн.) и ПУМБ (484 млн. грн.). В числе крупнейших банков, показавших в апреле-июне прибыль, наилучшие показатели у Ощадбанка (314 млн. грн.) и ПриватБанка (65 млн. грн.).
Совокупный убыток украинских банков по итогам первого полугодия составил 14,3 млрд. грн. Более половины потерь — 7,3 млрд. грн. — пришлось на II квартал. В целом же по итогам первой половины 2009 года банки потеряли на 100 млн. грн. больше, чем заработали за предыдущие 4 года.
|Банк
|Прибыль/убыток по итогам І кв.
|Прибыль/убыток по итогам ІІ кв.
Прибыль/убыток по итогам І полугодия
Ощадбанк
|439,3
|314,4
|753,7
ПриватБанк
|339,4
|65,9
|405,3
Укрсоцбанк
|54,2
|7,5
|61,7
|Укрэксимбанк
|7,6
|4,6
|12,2
|Брокбизнесбанк
|6,9
|3,1
|10,0
ВТБ Банк
|8,3
|-6,6
|1,7
Альфа-Банк
|-161,4
|-31,4
|-192,8
Укргазбанк
|4,2
|-80,6
|-76,4
|Проминвестбанк
|-220,0
|-155,2
|-375,2
"Финансы и Кредит"
|0,2
|-187,6
|-187,4
"Форум"
|-86,7
|-196,6
|-283,3
|ОТП
|-211,8
|-373,5
|-585,3
"Надра"
|-557,5
|-483,4
|-1040,9
ПУМБ
|-119,8
|-484,2
|-604,0
|Райффайзен Банк Аваль
|-369,0
|-716,0
|-1085,0
|УкрСиббанк
|-851,8
|-135,9
|-987,7
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