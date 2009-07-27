Среди 16 крупнейших банков 11 закончили квартал с убытком

10:48, 27 июля 2009
Общество
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Доходы идут на убыль

Наибольшие потери во II квартале зафиксировали Райффайзен Банк Аваль (716 млн. грн.) и ПУМБ (484 млн. грн.). В числе крупнейших банков, показавших в апреле-июне прибыль, наилучшие показатели у Ощадбанка (314 млн. грн.) и ПриватБанка (65 млн. грн.).

Совокупный убыток украинских банков по итогам первого полугодия составил 14,3 млрд. грн. Более половины потерь — 7,3 млрд. грн. — пришлось на II квартал. В целом же по итогам первой половины 2009 года банки потеряли на 100 млн. грн. больше, чем заработали за предыдущие 4 года.
 

Финансовые результаты крупнейших украинских банков, млн. грн.
Банк


 		Прибыль/убыток по итогам І кв.
 		Прибыль/убыток по итогам ІІ кв.

Прибыль/убыток по итогам І полугодия
 


Ощадбанк

 		439,3
 		314,4753,7

ПриватБанк


 		339,465,9405,3

Укрсоцбанк


 		54,27,561,7
Укрэксимбанк


 		7,6
 		4,612,2
Брокбизнесбанк



 		6,93,110,0

ВТБ Банк

 		8,3
 		-6,61,7

Альфа-Банк 


 		-161,4-31,4-192,8

Укргазбанк

 		4,2
 		-80,6-76,4
Проминвестбанк


 		-220,0-155,2-375,2

"Финансы и Кредит"


 		0,2
 		-187,6-187,4

"Форум"

 		-86,7
 		-196,6-283,3
ОТП

 

-211,8
 		-373,5
 		-585,3

"Надра"
 

-557,5
 		-483,4-1040,9

ПУМБ

 		-119,8
 		-484,2-604,0
Райффайзен Банк Аваль



 		-369,0-716,0-1085,0
УкрСиббанк

 		-851,8
 		-135,9-987,7

Дело

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