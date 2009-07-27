Среди 16 крупнейших банков 11 закончили квартал с убытком

Наибольшие потери во II квартале зафиксировали Райффайзен Банк Аваль (716 млн. грн.) и ПУМБ (484 млн. грн.). В числе крупнейших банков, показавших в апреле-июне прибыль, наилучшие показатели у Ощадбанка (314 млн. грн.) и ПриватБанка (65 млн. грн.).

Совокупный убыток украинских банков по итогам первого полугодия составил 14,3 млрд. грн. Более половины потерь — 7,3 млрд. грн. — пришлось на II квартал. В целом же по итогам первой половины 2009 года банки потеряли на 100 млн. грн. больше, чем заработали за предыдущие 4 года.



Финансовые результаты крупнейших украинских банков, млн. грн. Банк





Прибыль/убыток по итогам І кв.

Прибыль/убыток по итогам ІІ кв. Прибыль/убыток по итогам І полугодия



Ощадбанк



439,3

314,4 753,7

ПриватБанк





339,4 65,9 405,3

Укрсоцбанк





54,2 7,5 61,7 Укрэксимбанк





7,6

4,6 12,2 Брокбизнесбанк







6,9 3,1 10,0

ВТБ Банк



8,3

-6,6 1,7

Альфа-Банк





-161,4 -31,4 -192,8

Укргазбанк



4,2

-80,6 -76,4 Проминвестбанк





-220,0 -155,2 -375,2

"Финансы и Кредит"





0,2

-187,6 -187,4

"Форум"



-86,7

-196,6 -283,3 ОТП



-211,8

-373,5

-585,3 "Надра"

-557,5

-483,4 -1040,9

ПУМБ



-119,8

-484,2 -604,0 Райффайзен Банк Аваль







-369,0 -716,0 -1085,0 УкрСиббанк



-851,8

-135,9 -987,7

Дело