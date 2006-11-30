В Украине свыше 100 тысяч болеют туберкулезом в активной форме

В Украине активной формой туберкулеза больны 103 тыс. человек.

Как передает кореспондент УНИАН, такие данные были оглашены сегодня в Донецке на презентации проекта по борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом.

На презентации также отмечалось, что в Украине в настоящее время находятся под надзором противотуберкулезных учреждений 549 тыс. человек

Наивысшие показатели заболеваемости всеми формами туберкулеза отмечены в юго-восточных областях Украины. В Херсонской области туберкулезом больны 174 человека на 100 тыс. населения, в Николаевской - 111 человек, в Луганской - 114, в Донецкой - 103, в Кировоградской - 110, в Одесской – 95 человек на 100 тыс. населения.

На презентации подчеркивалось, что 10% больных туберкулезом в Украине составляют больные так называемом лекарственно-устойчивым туберкулезом, который не поддается лечению даже самыми сильными препаратами.

Пилотный проект по борьбе с таким туберкулезом, поддержанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) будет реализован при финансовой поддержке Благотворительного фонда компании СКМ.

Проект будет реализовываться в Донецкой области в течение 2006-2009 годов и включает пять элементов: поддержку государства, программу эффективного выявления случаев заболевания, стандартную краткосрочную химиотерапию, регулярное наличие лекарственных средств, регистрацию и отчетность.