Заказник с дикими орхидеями создан в Черкасской области

В городе Городище Черкасской области создан экологический заказник ”Заречье”.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о создании ”Заречья” было одобрено на сессии Черкасского облсовета.

Согласно принятому решению, площадь заказника превышает 27 га. В заповедную территорию включено Сачиков пруд с островом и 50-метровой береговой зоной. Десятая часть территории является заповедной зоной природовоспроизведения, где запрещена какая-либо человеческая деятельность.

Председатель общества рыболовов-любителей ”Эколог” Александр МОСКАЛЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН, что во время последней научной экспедиции студенты биологического факультета Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко нашли на территории заповедника уникальную дикую орхидею и редких насекомых.