Большая авария в Киеве: на Краснозвездном столкнулись 15 машин (фоторепортаж)

В Киеве у грузового автомобиля с полуприцепом, который двигался по проспекту Краснозвездному в направлении пл. Московской, отказала тормозная система. Автомобиль был загружен 10 тоннами металлолома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель во избежание столкновения с машинами, которые остановились на сигнал светофора на боковой полосе в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения. Но там тоже было много автомобилей, с которыми не удалось избежать столкновения. Зацепив автомобиль “Форд”, который выехал на перекресток, грузовик протаранил им еще несколько машин. В общей сложности, в дорожно-транспортном происшествии повреждено 14 легковых автомобилей и микроавтобусов (в том числе и автомобиль “скорой помощи”).

Водители двух автомобилей, которые повреждены больше всех и не подлежат восстановленю, получили травмы и находятся в 17-й столичной больнице.

Фото Магнолии ТВ