Киевское метро: проседание грунта и будущие станции

Проседание почвы не представляет опасности для Киевского метрополитена. Об этом сегодня заявил глава правления ОАО «Киевметрострой» Владимир ПЕТРЕНКО на церемонии открытия второго выхода на станции метро «Дарница» Святошино-Броварской линии в Киеве.

Отвечая на вопрос о возможности подтопления некоторых станций метрополитена вследствие проседания почвы, В. ПЕТРЕНКО сказал: «Метрополитен действует надежно. На всех линиях метрополитена никакой опасности не существует. Нужно проводить работы, чтобы укрепить почву. Заказчиком будет Киевский метрополитен».

По данным и.о. начальника Киевского метрополитена Владимира ФЕДОРЕНКО, на устранение проседаний почвы нужно выделять 8 млн. грн. ежегодно.

В.ПЕТРЕНКО также сообщил, что в следующем году планируется построить наземный переход на станции метро «Дарница» через Броварской проспект, а также благоустроить прилегающую территорию. «Если будет достаточно средств, мы введем в действие станцию метро «Красный хутор», продолжим строительство станции метро «Теремки», - добавил он. - В 2007 году будет проведен тендер на строительство второго выхода на станции метро «Вокзальная». По подсчетам В.ПЕТРЕНКО, для строительства 3-4 км путей в год нужно, чтобы из государственного и местного бюджетов выделялось 600-800 млн. грн.