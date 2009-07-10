Киеву нужна площадь под огромный государственный флаг

В Киеве планируют открыть площадь, на которой будет установлен государственный флаг огромных размеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“Мы общались с Президентом, с интеллигенцией и обсуждали День флага – 23 августа, в отношении того, как бы вообще лучше отмечать этот праздник и не только в августе 2009 г., а вообще, - где можно было бы и вручать паспорта молодым людям, и тем, кто захотел получить украинское гражданство, - чтобы там становились гражданами и приносили присягу, и проводить там праздничные мероприятия и в День флага, и на другие государственные праздники”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как пример он привел площадь Государственного флага в Азербайджане, где вес флага составляет почти 5 тонн, а высота мачты - 125 метров.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, для изучения опыта в Азербайджан выедет рабочая группа мэрии. Параллельно в Киеве будут рассматриваться возможные места для установки такого флага, чтобы его было видно изо всех районов столицы.

“Я думаю, что такое можно сделать. Я сегодня дал поручение соответствующим службам это отрабатывать”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как вариант он не исключает установку такого флага возле Центрального ботанического сада или даже в самом Ботаническом саду.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, такой масштабный замысел к нынешнему празднику не удастся реализовать, но он надеется, что флаг будет установлен к 20-й годовщине Независимости Украины.