Ющенко взял под личный контроль три уголовных дела

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на скорейшем расследовании Генеральной прокуратурой Украины трех резонансных уголовных дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это он подчеркнул сегодня во время встречи с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, первым заместителем руководителя МВД Михаилом КЛЮЕВЫМ и заместителем председателя СБУ Василием ГРИЦАКОМ. Во встрече также приняла участие заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Обращаясь к генеральному прокурору, В.ЮЩЕНКО призвал его взять под личный контроль и информировать о ходе расследование трех уголовных дел:

возбужденного по факту насильственной смерти 16 июня с.г. Валерия Олийныка в Голованевском районе Кировоградской области;

возбужденного по факту гибели 29 июня с.г. подростка И.Зарицкого в Николаевском районе Львовской области;

возбужденного по факту драки, которая произошла 28 июня с.г. между посетителями кафе в г. Марганец и в результате которой возникло столкновение между украинцами и армянами.

Президент обратил внимание генпрокурора на то, что эти дела «исключительно резонансные для всего общества, ведь в них всех фигурирует власть».

«Для Генеральной прокуратуры, СБУ, милиции тест - эффективно расследовать эти дела, довести их до суда и отстоять в суде закон», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Он призвал правоохранителей как можно скорее найти бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО и проводить соответственно активную координационную работу. «Граница закрыта, преступник находится в Украине. Есть некоторая информация, в чьих домах он может находиться. Убежден, что это вопрос нескольких дней», - сказал глава государства. Он попросил А.МЕДВЕДЬКО «с утра до вечера контролировать этот вопрос». Президент отметил, что готов оказать со своей стороны любую необходимую помощь.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что обеспокоен переквалификацией этого дела для начальника райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО, когда сегодня «подводится к теме злоупотребление служебным положением», а не фактически соучастие в убийстве.

Президент также подчеркнул необходимость завершения вопроса о незаконности приобретения в Кировоградской области охотничьих угодий В.ЛОЗИНСКИМ. Генеральной прокуратурой направленно обращение в суд о признании недействительными соответствующих договоров.

Глава государства просит генпрокурора осуществить также проверку наличия признаков правонарушений в действиях судей, которые принимали решения, когда незаконным способом выделяли В.ЛОЗИНСКОМУ угодья. «Они должны по закону понести ответственность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я не удовлетворен темпами, я не доволен тем, что при всех предпринятых потугах В.ЛОЗИНСКИЙ не арестован, не найден. Допрошены более тысячи людей, границы закрыты; пожалуйста, давайте ответ, почему этот человек не предстанет перед судом», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Говоря о гибели подростка во Львовской области, он назвал циничными действия местной милиции по этому вопросу. «Десять дней не предпринимались никакие действия областной прокуратурой. Убит ребенок, правоохранительные органы не действуют. Нет ни своевременной информации, ни своевременного следствия», - отметил В.ЮЩЕНКО. «Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку действиям милиции», - подчеркнул он. Только после вмешательства Президента Украины была рассмотрена возможность возбуждения уголовного дела.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что по имеющейся информации, тело ребенка исчезло. «Нет тела - нет уголовного дела, как кто-то надеется. Я требую, чтобы вы вмешались. Если Генеральная прокуратура, СБУ на центральном уровне не вмешаются, это дело будет похоронено», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также обеспокоен ситуацией, сложившейся с расследованием уголовного дела об убийстве в г. Марганец. «Я просил бы выйти на режим ежедневного информирования по продвижению также и этого следствия. Прошу генерального прокурора со своей стороны обеспечить самый пристальный надзор за соблюдением законности во время расследования этого уголовного дела», - сказал глава государства.

«Я настаиваю, чтобы мы защитили людей. Преступники должны понести ответственность», - подчеркнул Президент.