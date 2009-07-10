Тимошенко поздравила "Асканию-Нову"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила коллектив заповедника „Аскания-Нова” с выходом в полуфинал всемирного конкурса "Семь новых чудес природы".

Об этом сообщает Управление по связях со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Я искренне поздравляю всю Украину, всех тех, кто принял участие в голосовании, и особенно коллектив заповедника “Аскания-Нова” с выходом в полуфинал всемирного конкурса “Семь новых чудес природы”, - говорится в приветствии главы правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, соотечественники еще раз показали всему миру, что Украина – особая страна с неисчерпаемыми возможностями, чрезвычайной красотой природы и небезразличными гражданами.

“Благодаря вашей активной позиции о заповеднике «Аскания-Нова» на Херсонщине уже узнали миллионы граждан из разных стран мира. Участие в конкурсе продемонстрировало тот факт, что украинское общество активно реагирует на позитивные и объединительные проекты”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО. Она добавила, что лично болела и голосовала за украинского номинанта.

“Совместными усилиями мы реализовали проект, который способствовал существенному улучшению имиджа Украины в мире”, - отметила премьер.

Она отдельно поблагодарила заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, председателя оргкомитета акции “Покажем миру природные чудеса Украины”, который приложил все усилия, чтобы “Аскания-Нова” вышла в полуфинал всемирного конкурса.

Как сообщал УНИАН, биосферный заповедник «Аскания-Нова», представляющий Украину на всемирном конкурсе «Семь новых чудес природы», вышел в полуфинал конкурса.

По оценкам Оргкомитета, в голосовании могут принять участие до 100 миллионов людей. Организатором конкурса является швейцарская неприбыльная организация «Корпорация нового открытого мира» (New Open World Corporation, NOWC).

Целинная степь «Аскания-Нова» – единственный в Европе участок степи, которой никогда не касался плуг. Биосферный заповедник занимает площадь около 11 тысяч гектаров, которые являются ареалом для нескольких сотен видов растений, животных и птиц. В прошлом году «Аскания-Нова» стала одним из победителей общенациональной акции «7 природных чудес Украины», получив наибольшую поддержку экспертов и заняв первое место по общему количеству набранных баллов.

В интернет- и телефонном голосовании за “Асканию-Нову” приняли участие более 100 тысяч украинцев.