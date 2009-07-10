Евро не сможет вытеснить доллар – МВФ

Заместитель директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Люк Эверерт считает, что евро не вытеснит доллар, поскольку международные финансисты не заинтересованы в том, чтобы "раскачивать лодку".

Об этом сообщает Украинская правдасо ссылкой на K2Кapital.

При этом Эверерт отметил: "Изменение валют неминуемо тянет за собой значительные колебания обменных курсов".

По его словам, кроме того, изменение валют ударит по инвесторам, чьи портфели в значительной мере состоят из активов, номинированных в долларах.

Например, валютные резервы Китая, которые составляют 2 трлн. долларов, страна держит преимущественно в долларах.

В то же время Эверерт отказался комментировать призывы правительства Китая использовать в качестве главной резервной валюты специальные права заимствования (SDR) МВФ.

Он отметил, что превращение SDR в главную резервную валюту было "технически" целесообразным, но "политически трудным".