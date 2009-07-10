Сергей Терехин о таможенных надбавках, Кабмине и парламенте

Народный депутат Украины (БЮТ) Сергей ТЕРЕХИН предлагает упростить процедуру представления и рассмотрения в Верховной Раде правительственных законопроектов об изменении таможенных надбавок на импорт.

Это предусмотрено законопроектом от 8 июля 2009 г. №4767 о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно временных надбавок на действующие ставки ввозной пошлины), автором которого он выступил.

В документе предлагается проекты законов, которые представляются в парламент Кабмином относительно введения или отмены временных надбавок на ввозную пошлину, включать в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента вне очереди без голосования. «Законопроекты по данным вопросам, представленные другими субъектами права законодательной инициативы, рассматриваются при наличии вывода Кабинета министров Украины по процедуре, предусмотренной регламентом Верховной Рады», - сказано в законопроекте.

Кроме того, проект закона предусматривает исключение из действующего законодательства нормы, согласно которой правительство могло изменять временные надбавки на ввозную пошлину путем принятия соответственного постановления.

В пояснительной записке к проекту закона автор указывает, что в результате восстановления действия 13% надбавки на все товары некритического импорта ожидается увеличение поступлений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом». Законом предусматривалось введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

Данным законом Кабинету министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия соответствующего решения.

18 марта 2009 года своим постановлением Кабинет Министров отменил 13% надбавку к ввозной пошлине на все товары некритического импорта, кроме легковых автомобилей и холодильников.

Конституционный Суд своим решением от 23 июня 2009 года признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.