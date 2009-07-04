В Донецкой области с пищевым отравлением попали в больницу 20 детей

В Донецкой области на протяжении дня 3 июля в центральную больницу Первомайского района из поселка Мангуш с признаками пищевого отравления госпитализирован 21 человек, из них 20 детей в возрасте 10-14 лет и один взрослый.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, все пострадавшие отдыхали в детском оздоровительном центре „Солнечный берег”, который принадлежит ОАО „Точмаш” из Донецка, в поселке Ялта. По состоянию на 8 часов утра 4 июля пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.